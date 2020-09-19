Общество

КоммерсантъКоммерсантъСестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.
Читать в источнике
Комментировать237
с чего всё началось

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВ16:20

Подробнее о событии

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москва16:51

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВ15:05

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали

ТАСС16:14

СМИ сообщили о госпитализации ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Говорит Москва15:19

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известия16:20

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новости16:45

Ведущий «Русского лото» умер при транспортировке в другую больницу

Пятый канал16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Общество

В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

Газета.Ru 10:48
11
Армия и оружие

Украинские силовики вывели из строя вражеский беспилотник в Донбассе

Украинские силовики уверяют, что они вывели из строя вражеский беспилотник в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:06
Политика

Путин 23 сентября встретится с полным составом Совета Федерации

Президент России Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации.
Известия 06:40
106
Происшествия

В заваленной мусором квартире на Пражской нашли тело второго погибшего

АБН 07:20
135
Общество

В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек

Количество протестующих в городе продолжает спадать. В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек.
Piter.tv 06:25
491
Армия и оружие

Запатентована новая модификация танка Т-80

Создатели новой модификации танка Т-80 зарегистрировали патент на свою разработку в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Российская газета 05:04
Общество

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия вчера в 15:26
7,9K
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в матче второго тура чемпионата Англии.
Российская газета 15:17
Шоу-бизнес

Пьяная Волочкова появилась на вечеринке с Джигурдой и толпой мужчин

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram, но затем удалила видео с вечеринки, где зажгла с актером Никитой Джигурдой и толпой мужчин.
Политическая Экспертиза 04:56
13
Шоу-бизнес

Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия 14:16
30
Политика

Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия

Газета.Ru 09:23
717
Общество

ФБР подтвердило расследование отправки Трампу посылки с ядом рицином

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что ведет расследование инцидента с отправкой президенту США Дональду Трампу посылку с рицином.
Известия 16:19
407
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный объем переводов из РФ

Объем входящих переводов в Россию физическим лицам составил 279 млн долларов.
Zaim.com вчера в 06:30
49
Политика

В Европарламенте предсказали срок окончания легитимности Лукашенко

В тексте говорится, что срок полномочий действующего авторитарного лидера Лукашенко истечет 5 ноября.
Газета.Ru 15:19
396
Культура

Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве в формате телешоу

ТК Звезда вчера в 13:18
2
Армия и оружие

Военные учения «Объединенные усилия» начались на Украине

ТАСС 06:41
2
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью на востоке Москвы

ТАСС 15:11
1
Армия и оружие

Хуситы обстреляли саудовское поселение на границе Йемена, есть раненые

Бойцы группировки хуситов "Ансар Аллах" обстреляли саудовское пограничное поселение в районе Джизан, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
РЕН ТВ 16:52
Общество

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции.
Известия 11:20
32
Здоровье

Египетские СМИ назвали эффективное народное средство от депрессии

Врачи не пришли к однозначному мнению насчет эффективности зверобоя, поэтому он до сих пор считается народным средством.
Экономика сегодня 15:41
Политика

Ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти

Накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил, что Ливия возобновит добычу и экспорт нефти после многомесячной приостановки.
Взгляд.ру 17:02
7
Кино

Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда

Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди.
Lenta.ru 17:15
10
Космос

Ученые изобрели периодическую таблицу элементов, рожденных звездами

Причиной для пересмотра теории о процессах ядерного синтеза стало то, что теоретически нет доказательств рождения всей массы тяжелых элементов при слиянии нейтронных звезд.
МедиаПоток 17 сентября в 09:11
10
Культура

Джигурда показал татуировки в эфире НТВ

Российский актер Никита Джигурда снял с себя рубашку и показал татуировки в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:22
17
Единоборства

Абдулвахабов победил Сарнавского и стал чемпионом ACA в лёгком весе

Россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов одержал победу над соотечественником Александром Сарнавским в бою за вакантный титул чемпиона ACA в лёгком весе.
RT на русском 16:26
1
Шоу-бизнес

Шэрон Стоун воссоздала сцену из «Основного инстинкта»

В ноябре 2019 года Стоун воссоздала сцену из фильма на глазах у сотен зрителей на сцене церемонии GQ Men of the Year Awards в Берлине.
Известия 02:25
8
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Коммерсантъ 11:51
69
Футбол

Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»

Газета.Ru 13:46
Автоспорт

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Motorsport.com Россия 10:47
Общество

В Минздраве дали прогноз по второй волне коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет.
Известия 10:31
1K
ещё по теме
Михаил Борисов
Режиссёр
Советский и российский режиссёр, телеведущий, актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства, актёр театра им. Вахтангова, режиссёр-постановщик спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой, театра «Табакерка», ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное