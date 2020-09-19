Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"

с чего всё началось

Ведущий программы «Русское лото» попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.

Армия и оружие Украинские силовики вывели из строя вражеский беспилотник в Донбассе Украинские силовики уверяют, что они вывели из строя вражеский беспилотник в Донбассе, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Запатентована новая модификация танка Т-80 Создатели новой модификации танка Т-80 зарегистрировали патент на свою разработку в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Общество Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. 7,9K

Шоу-бизнес Пьяная Волочкова появилась на вечеринке с Джигурдой и толпой мужчин Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram, но затем удалила видео с вечеринки, где зажгла с актером Никитой Джигурдой и толпой мужчин. 13

Армия и оружие Хуситы обстреляли саудовское поселение на границе Йемена, есть раненые Бойцы группировки хуситов "Ансар Аллах" обстреляли саудовское пограничное поселение в районе Джизан, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Общество Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции. 32

Здоровье Египетские СМИ назвали эффективное народное средство от депрессии Врачи не пришли к однозначному мнению насчет эффективности зверобоя, поэтому он до сих пор считается народным средством.

Политика Ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти Накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил, что Ливия возобновит добычу и экспорт нефти после многомесячной приостановки. 7

Космос Ученые изобрели периодическую таблицу элементов, рожденных звездами Причиной для пересмотра теории о процессах ядерного синтеза стало то, что теоретически нет доказательств рождения всей массы тяжелых элементов при слиянии нейтронных звезд. 10

Культура Джигурда показал татуировки в эфире НТВ Российский актер Никита Джигурда снял с себя рубашку и показал татуировки в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, передает РИА Новости. 17