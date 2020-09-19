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Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВвчера в 16:20
Подробнее о событии
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45
Пятый канал

Ведущий «Русского лото» умер при транспортировке в другую больницу

Пятый каналвчера в 16:20
Говорит Москва

СМИ сообщили о госпитализации ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Говорит Москвавчера в 15:19
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05
ТАСС

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали

ТАССвчера в 16:14

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомостивчера в 04:30
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Motorsport.com Россиявчера в 10:47

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время18 сентября в 01:19

Савченко досрочно сложил полномочия губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавляющий регион в течение 27 лет, решил досрочно сложить свои полномочия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Белгородской области.
Аргументы и Факты17 сентября в 12:42
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