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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВвчера в 16:20
Подробнее о событии
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
ТАСС

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали

ТАССвчера в 16:14
Говорит Москва

СМИ сообщили о госпитализации ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Говорит Москвавчера в 15:19
Пятый канал

Великий педагог и всенародный ведущий: творческий путь Михаила Борисова

Пятый канал20:43
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в Латвии из-за перенаправления Россией товаропотока в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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США заявляют о возвращении санкций ООН против Ирана

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере.
Газета.Ru20:23
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Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
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