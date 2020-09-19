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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Ведущего «Русского лото» ввели в медикаментозную кому

Актер, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких. По данным РЕН ТВ, в настоящее время его ввели в медикаментозную кому.
РЕН ТВвчера в 14:34
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РИА Новости

Сестра назвала возможную причину смерти ведущего «Русского лото» Борисова

РИА Новости06:32
Комсомольская правда

«22, гуси-лебеди!»: Почему вся страна играла в лото за семейным столом

Комсомольская правда11:55
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05
Пятый канал

Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Пятый канал01:54
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
ТК Звезда

Сестра телеведущего Михаила Борисова назвала возможную причину его смерти

ТК Звезда05:37

Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ru06:46

США отменили 30-часовой полет бомбардировщика B-52H над Чехией

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над чешской территорией по случаю проходящего в городе Острава на северо-востоке республики ежегодного авиационного шоу «Дни НАТО в Остраве» был отменен по техническим причинам.
Военное дело10:20
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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