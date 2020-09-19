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Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВвчера в 16:20
Подробнее о событии
ТАСС

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали

ТАССвчера в 16:14
РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45
Пятый канал

Великий педагог и всенародный ведущий: творческий путь Михаила Борисова

Пятый канал20:43
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
Говорит Москва

СМИ сообщили о госпитализации ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Говорит Москвавчера в 15:19
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05