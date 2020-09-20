Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни
19 сентября СМИ сообщили о смерти бессменного ведущего «Русского лото» Михаила Борисова. Вскоре эта информация подтвердилась. Поздним вечером минувшей субботы в онлайн-изданиях распространилась новость о скоропостижной смерти 71-летнего Михаила Борисова.В источнике
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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВвчера в 16:20
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Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти
Агентство Москвавчера в 16:51