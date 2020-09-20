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Woman.ru
Woman.ru

Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни

19 сентября СМИ сообщили о смерти бессменного ведущего «Русского лото» Михаила Борисова. Вскоре эта информация подтвердилась. Поздним вечером минувшей субботы в онлайн-изданиях распространилась новость о скоропостижной смерти 71-летнего Михаила Борисова.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВвчера в 16:20
Подробнее о событии
Пятый канал

В «Столото» прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова

Пятый канал02:41
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05
РБК

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти

РБКвчера в 16:56
Lenta.ru

Сестра Михаила Борисова опровергла его смерть

Lenta.ru17:00
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ
REGNUM01:14
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Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
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Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactor18 сентября в 08:40
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