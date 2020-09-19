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Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России. Наиболее известен зрителям в качестве ведущего лотереи "Русское лото"
РЕН ТВвчера в 16:20
Подробнее о событии
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
Пятый канал

Великий педагог и всенародный ведущий: творческий путь Михаила Борисова

Пятый канал20:43
ТАСС

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали

ТАССвчера в 16:14
Говорит Москва

СМИ сообщили о госпитализации ведущего «Русского лото» Михаила Борисова

Говорит Москвавчера в 15:19
РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05

Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости
ТАССвчера в 14:42
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В Минске на акции протеста прошли задержания

В Минске на несанкционированной акции протеста прошли задержания, несколько участников доставлены для разбирательства в территориальные отделения милиции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.
В Минске на акции протеста прошли задержания
RT на русскомвчера в 11:05
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Владельцы TikTok открестились от «пожертвованных Америке» $5 млрд

Во владеющей приложением TikTok китайской компании ByteDance заявили, что впервые слышат о якобы сделанном ими пожертвовании на американское образование в размере 5 миллиардов долларов, о котором ранее говорил Дональд Трамп.
НТВ01:07

Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русскомвчера в 11:09
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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