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Woman.ru
Woman.ru

Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни

19 сентября СМИ сообщили о смерти бессменного ведущего «Русского лото» Михаила Борисова. Вскоре эта информация подтвердилась. Поздним вечером минувшей субботы в онлайн-изданиях распространилась новость о скоропостижной смерти 71-летнего Михаила Борисова.В источнике
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Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
ТК Звезда

Сестра телеведущего Михаила Борисова назвала возможную причину его смерти

ТК Звезда05:37
Пятый канал

Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Пятый канал01:54
Комсомольская правда

Подтвердили смерть Михаила Борисова: ведущий «Русского лото» умер на руках врачей

Комсомольская правда02:05
РИА Новости

Сестра назвала возможную причину смерти ведущего «Русского лото» Борисова

РИА Новости06:32
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
2,1K

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,8K

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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