Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

с чего всё началось

Генеральная прокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Гаджеты Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.

Здоровье Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.

Политика Глава ПАСЕ придумал, как помирить делегации стран бывшего СССР Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс хотел бы выступить посредником в решении конфликтов между делегациями стран бывшего СССР — России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в баскетбольной Евролиге Московские армейцы были фаворитами этого матча, несмотря на то, что он проходил на площадке команды «Химки».

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.