Происшествия

Газета.RuГазета.RuСестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Генеральная прокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
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