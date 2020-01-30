Происшествия
Газета.RuСестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Генеральная прокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.ТАСС15:38
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