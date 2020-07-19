Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении

При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. Самого Пескова госпитализировали с травмой головы.
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Константин Бабкин
Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю.
— Константин Бабкин, российский предпринимательТАСС 10:39

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Совладелец «Ростсельмаша» подтвердил факт нападения на дом экс-директора

Интерфакс11:37

В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»

RT на русском11:22

Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении

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Источник: экс-директора «Ростсельмаша» ранили, а его сестру убили

ТАСС11:11

Неизвестные напали на дом экс-главы «Ростсельмаша»

РБК10:52

Неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова

Российская газета10:17

Выяснились подробности нападения на экс-директора завода Ростсельмаш

РЕН ТВ10:24
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

RT на русском 10:59
Политика

Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
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Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
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Армия и оружие

В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый

Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
Территория новостей вчера в 12:30
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Космос

Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн

Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск вчера в 06:22
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Шоу-бизнес

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
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Происшествия

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Происшествия

Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
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Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
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Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч Кубка России

РИА Новости 10:43
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
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Общество

Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров

Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
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Общество

В Австрии начали обучать собак искать заразившихся COVID-19 по запаху

РБК 11:29
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Политика

Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»

Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Здоровье

Коронавирус унес жизнь 42-летнего врача горбольницы №1 Челябинска

Урал-пресс-информ 10:37
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Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
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Футбол

Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом

Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
Российская газета 10:19
Кино

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

РИА Новости 17 июля в 23:31
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Наука

В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса

Atas.info 17 июля в 02:25
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Наука

В Японии показали возможность создания вакцины с помощью шелкопрядов

Специалисты провели исследования и установили, что введение в организм лабораторных мышей выработанных шелкопрядами белков приводит к тому, что иммунные реакции в организме этих грызунов препятствуют заражению клеток COVID-19.
Evo-rus.com 09:14
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Юрий Александрович Песков
Политик
Советский государственный и промышленный деятель, генеральный директор завода «Ростсельмаш» в 1978-1996 годах. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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