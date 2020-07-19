Происшествия
РИА НовостиСестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении
При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. Самого Пескова госпитализировали с травмой головы.
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Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю.
— Константин Бабкин, российский предпринимательТАСС 10:39
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
Армия и оружие
В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый
Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
Территория новостей вчера в 12:30
Космос
Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн
Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Здоровье
Коронавирус унес жизнь 42-летнего врача горбольницы №1 Челябинска
Урал-пресс-информ 10:37
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Футбол
Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
Российская газета 10:19
Кино
Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
РИА Новости 17 июля в 23:31
Наука
В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса
Atas.info 17 июля в 02:25
Наука
В Японии показали возможность создания вакцины с помощью шелкопрядов
Специалисты провели исследования и установили, что введение в организм лабораторных мышей выработанных шелкопрядами белков приводит к тому, что иммунные реакции в организме этих грызунов препятствуют заражению клеток COVID-19.
Evo-rus.com 09:14