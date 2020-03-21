Происшествия

Газета.RuГазета.RuСестру полузащитника «Вероны» убили в перестрелке

Сестра полузащитника "Вероны" Эммануэла Агьеманга-Баду была убита в перестрелке, сообщает "Спорт-Экспресс". Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте итальянского клуба. Сообщается, что сестра хавбека погибла 19 марта в ганском городе Берекум.
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Сестра хавбека «Вероны» расстреляна на улице

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Сестра полузащитника «Вероны» погибла в результате перестрелки

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Газета.Ruвчера в 23:20
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество

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РИА Новости вчера в 23:40
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

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Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
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В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
Общество

Forbes посоветовал США не вводить новые санкции против России

Издание Forbes перечислило несколько причин, почему Соединенным Штатам не нужно вводить новые санкции и эмбарго против России.
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Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
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Общество

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РИА Новости вчера в 09:07
Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая.
РБК вчера в 22:41
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
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Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport 19 марта в 15:40
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Армия и оружие

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Российская газета вчера в 17:36
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
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Космос

Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС

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Хоккей

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Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
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Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".
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Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Политика

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В Польше читатели газеты Wyborcza захотели присоединить к своей республике Калининградскую область России, воспользовавшись закрытием границ из-за коронавируса.
МонаВиста вчера в 04:40
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