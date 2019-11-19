Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту». По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие.
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Сестры Хачатурян убивали под надзором

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СК выделил в отдельное производство дело в отношении младшей сестры Хачатурян

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