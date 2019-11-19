Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту». По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие.
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Что случилось этой ночью: среда, 20 ноября

Интерфаксвчера в 23:35

Защита сестер Хачатурян попросит рассмотреть их дело суд присяжных

Телеканал 360°вчера в 12:30

СК выделил в отдельное производство дело в отношении младшей сестры Хачатурян

ТАССвчера в 15:56

Адвокаты сестер Хачатурян попросили передать их дела суду присяжных

РБКвчера в 13:37

Сестры Хачатурян убивали под надзором

Коммерсантъвчера в 17:44

Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных

RT на русскомвчера в 12:17

Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

РИА Новостивчера в 11:43
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
Экономика

«Ъ»: РЖД хочет отказаться от приватизации пригородных перевозок

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.
ТАСС вчера в 23:49
Политика

Дипломаты РФ посетили экстрадированного из Израиля в США Буркова

Сотрудники российского посольства в США посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, который обвиняется в киберпреступлениях.
Известия вчера в 21:26
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Космос

«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра

Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Ин-спейс.ру 18 ноября в 01:38
Здоровье

Шестиэтажное здание под медицинский кластер на улице Леонова в Южно-Сахалинске сдадут в первом квартале 2020-го

Сдать здание строительная компания планирует в первом квартале 2020 года.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Музыка

София Ротару приезжает на гастроли в Россию

София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Татарстан Сегодня вчера в 04:27
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия вчера в 17:04
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Общество

В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости 18 ноября в 16:48
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева показала свое волосатое гнездо

Алла Пугачева побывала в Кремле на концерте группы Стаса Намина "Цветы", посвященном 50-летнему юбилею коллектива.
Утро.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Вокруг ТВ вчера в 04:31
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино в матче отбора Евро-2020

Сборная России разгромила команду Сан-Марино (5:0) в игре отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Горобзор.ру вчера в 16:46
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 18 ноября в 12:41
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Piter.tv вчера в 04:06
Общество

В России появился онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков

В России начала работу онлайн-платформа, позволяющая предпринимателям оставлять заявления о незаконных действиях правоохранительных органов.
Московский Комсомолец вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° вчера в 16:14
Футбол

«Зенит» заинтересован в наставнике сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон является целью питерского «Зенита», сообщает Fotbollskanalen.
LiveSport.ru вчера в 12:46
Здоровье

Число водителей может сократиться

С 22 ноября ужесточается порядок медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители врачом психиатром-наркологом.
Zauralonline.ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
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