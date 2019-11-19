Происшествия
Lenta.ruСестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту». По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие.
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Армия и оружие
НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Политика
Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован
Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»
Россия «должна вернуть» Эстонии якобы аннексированные территории, заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас.
Технологии
Microsoft довольна своим положением на рынке потоковых игровых сервисов
Корпоративный вице-президент облачных игр Microsoft Карим Чоудри (Kareem Choudhry) в недавнем интервью GamesIndustry.biz рассказал о сервисе потоковых игр и его положении на рынке.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Здоровье
Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии
Три образовательных учреждения (школа № 15 в Орске, школа № 5 в Соль-Илецке и школа № 2 в Ясном) из-за вспышек заболевания уже закрыты на карантин.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Общество
«Яндекс» обновит «золотую акцию»
Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
Политика
В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России
"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
Шоу-бизнес
Лена Миро предположила, почему молчит семья Заворотнюк
По словам блогера, семья звезды "Моей прекрасной няни" молчит вовсе не для того, чтобы избежать вмешательства журналистов, ведь последние "вмешивались и будут вмешиваться".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Энергетика
Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»
Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Пётр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».
Общество
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Футбол
Луис Энрике вернется в сборную Испании
Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании в следующем году.
Политика
На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко
Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Музыка