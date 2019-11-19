Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту». По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие.
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Сестры Хачатурян убивали под надзором

Коммерсантъ17:44

СК выделил в отдельное производство дело в отношении младшей сестры Хачатурян

ТАСС15:56

Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

РИА Новости11:43

Адвокаты сестер Хачатурян попросили передать их дела суду присяжных

РБК13:37

Защита сестер Хачатурян попросит рассмотреть их дело суд присяжных

Телеканал 360°12:30

Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных

RT на русском12:17

Дело младшей из сестер Хачатурян рассмотрят отдельно

Интерфакс15:34
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Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
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Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
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РИА Новости вчера в 15:09
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Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован

Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
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Политика

В Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»

Россия «должна вернуть» Эстонии якобы аннексированные территории, заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас.
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Технологии

Microsoft довольна своим положением на рынке потоковых игровых сервисов

Корпоративный вице-президент облачных игр Microsoft Карим Чоудри (Kareem Choudhry) в недавнем интервью GamesIndustry.biz рассказал о сервисе потоковых игр и его положении на рынке.
3DNews 14:36
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru вчера в 04:24
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Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

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Здоровье

Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии

Три образовательных учреждения (школа № 15 в Орске, школа № 5 в Соль-Илецке и школа № 2 в Ясном) из-за вспышек заболевания уже закрыты на карантин.
Беловка.рус 17 ноября в 07:30
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
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Музыка

Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими

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«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
Коммерсантъ вчера в 04:34
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В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России

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Life.ru 07:28
Шоу-бизнес

Лена Миро предположила, почему молчит семья Заворотнюк

По словам блогера, семья звезды "Моей прекрасной няни" молчит вовсе не для того, чтобы избежать вмешательства журналистов, ведь последние "вмешивались и будут вмешиваться".
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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Политика

В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
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Энергетика

Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»

Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Пётр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».
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Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru 19:56
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Футбол

Луис Энрике вернется в сборную Испании

Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании в следующем году.
Вести.Ru вчера в 16:01
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Сахалинец умер, не дождавшись своей очереди в поликлинике

АСТВ 19:09
Политика

На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко

Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
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Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Российская газета 12:53
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Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru вчера в 03:49
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