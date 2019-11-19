Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту». По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие.
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Сестры Хачатурян убивали под надзором

Коммерсантъ17:44

СК выделил в отдельное производство дело в отношении младшей сестры Хачатурян

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Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

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Защита сестер Хачатурян попросит рассмотреть их дело суд присяжных

Телеканал 360°12:30

Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных

RT на русском12:17

Дело младшей из сестер Хачатурян рассмотрят отдельно

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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Вселенная оказалась заселенной живыми организмами

Поскольку 50 процентов звезд являются двойными, результаты научной работы применимы к большому количеству планетных систем, что делает появление инопланетных организмов более вероятным, чем считалось ранее.
Lenta.ru 22:32
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Число просрочек по кредитам возросло в России

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Газета.Ru вчера в 19:28
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МВД решило ужесточить подход к прохождению водительских медкомиссий.
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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
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Армия и оружие

В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

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