Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту». По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие.
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Стало известно о связях отца сестер Хачатурян с руководством Генпрокуратуры

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Защита сестер Хачатурян требует проверить связь их отца с сотрудниками прокуратуры

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Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

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Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных

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«Ъ»: отец Хачатурян имел связи в правоохранительных органах

Газета.Ru00:48
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Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снять голой

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказал, как съемки в первом сезоне сказались на ее карьере.
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Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
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Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

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В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Газета.Ru 02:19
Общество

«Газпром» заполнил газом обе нитки газопровода «Турецкий поток»

В «Газпроме» рассказали, что пуско-наладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» находятся на завершающей стадии, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 12:15
Здоровье

За неделю 4,6 тыс. человек заболели ОРВИ в Липецке и области

За прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября, 4,6 тыс. жителей Липецкой области заболели ОРВИ.
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Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
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В центре Ростова-на-Дону силовики оцепили квартал вокруг СИЗО

В Ростове-на-Дону оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора №1, расположенного на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького.
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Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
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Медсправка для водителей подорожает почти в 15 раз

Будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.
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Японский автомобильный гигант Toyota рассекретил новый кроссовер RAV4 в модификации Prime.
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Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры

Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
Слово и Дело вчера в 03:55
Футбол

Луис Энрике вернулся в сборную Испании после смерти дочери

Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике снова стал главным тренером национальной команды.
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В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

РБК вчера в 23:43
Армия и оружие

Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль

Lenta.ru вчера в 22:23
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ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
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Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
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Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
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