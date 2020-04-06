Коронавирус

78.ru78.ruСеть «Спортмастер» временно закрывает магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» временно закрывает свои магазины на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Отмечается, что своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим торговым сетям.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъвчера в 13:42

Подробнее о событии

СМИ: «Спортмастер» закрывает все магазины из-за коронавируса и сокращает сотрудников

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:58

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°вчера в 16:46

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъвчера в 13:42

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождьвчера в 16:17

СМИ: «Спортмастер» временно закрывает магазины и увольняет сотрудников

Znak.comвчера в 15:19

«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ruвчера в 15:10

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАССвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 00:48, Ашберн
Экономика

Fashion-ритейл попросил премьер-министра о помощи

Представители российского fashion-ритейла попросили власти помочь бизнесу на фоне пандемии коронавируса, сообщает «Ъ». Топ-менеджеры ряда компаний российского рынка fashion-ритейла направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
Retailer.ru вчера в 11:05
Театры

Театр наций подключается к традиции онлайн-спектаклей

Театр наций решил подключиться к традиции транслировать свои спектакль во время всеобщей изоляции.
МИР 24 вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Общество

Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что сейчас на Дальнем Востоке с господдержкой реализуется 2283 проекта.
Известия вчера в 17:01
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru вчера в 04:03
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Здоровье

Названы три дополнительных симптома коронавируса

Ученые провели исследование и считают, что к симптомам коронавируса также можно отнести головную боль и головокружение.
ПензаСМИ вчера в 05:34
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Коммерсантъ вчера в 14:23
Происшествия

Несколько десятков случаев COVID-19 подтверждено в Красноярском крае

Красноярск, 7 апреля 2020, 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки).
REGNUM вчера в 22:41
Наука

Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК вчера в 09:08
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 05 апреля в 08:52
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

«Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами

«Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК.
РБК 00:00
Политика

Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
РИА Новости вчера в 16:53
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Общество

В МЧС рассказали, как уберечь себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Woman.ru вчера в 16:19
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости вчера в 15:47
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Космос

Астрономы обнаружили аномальную галактику Мессье 94

Астрономы в рамках исследований обнаружили аномальную галактику, получившую название Мессье 94.
Актуальные Новости 05 апреля в 02:35
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru вчера в 05:37
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com вчера в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное