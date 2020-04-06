Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.

с чего всё началось

Розничная сеть «Спортмастер» временно закрывает свои магазины на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Отмечается, что своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим торговым сетям.

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