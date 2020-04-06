Коронавирус
Kaluga-poisk.ruСеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании. Сотрудникам сети предложено устроиться на работу в другие магазины.
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с чего всё началось
Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.Коммерсантъвчера в 13:42
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Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
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Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Общество
В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние
Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.
Экономика
ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна
Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.
Общество
Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
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Российского врача вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку масок
Прокуратура Москвы проверит медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко после жалобы врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая на нехватку средств защиты от коронавируса.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Шоу-бизнес
Друг Софии Ротару сообщил о трауре в семье певицы
Пара прожила в браке более 40 лет. О трагическом событии рассказал близкий друг семьи в комментарии для издания "Собеседник".
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой
РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
Киберспорт
Начался закрытый бета-тест Valorant
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Общество
Бизнес в Екатеринбурге начал увольнять сотрудников
В сети «Галамарт» сократили половину офисного персонала и начали увольнять работников торгового зала.
Общество
Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки
Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки, заявил в ходе совещания с президентом РФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.