Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.

с чего всё началось

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании. Сотрудникам сети предложено устроиться на работу в другие магазины.

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