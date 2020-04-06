Коронавирус

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruСеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании. Сотрудникам сети предложено устроиться на работу в другие магазины.
Читать в источнике
Комментировать171
с чего всё началось

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъвчера в 13:42

Подробнее о событии

В ФНПР заявили об анонимных жалобах работников

РИА Новости04:44

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°вчера в 16:46

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъвчера в 13:42

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождьвчера в 16:17

СМИ: «Спортмастер» временно закрывает магазины и увольняет сотрудников

Znak.comвчера в 15:19

«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ruвчера в 15:10

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАССвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Происшествия

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Российская газета 11:08
Общество

В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние

Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.
Известия 10:13
Экономика

ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна

Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.
Политическая Экспертиза 10:58
Общество

Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом

Super.ru вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Российского врача вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку масок

Прокуратура Москвы проверит медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко после жалобы врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая на нехватку средств защиты от коронавируса.
Lenta.ru 08:15
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor 04 апреля в 05:37
Общество

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

Lenta.ru 06:18
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 09:39
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Экономика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс вчера в 10:51
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес

Друг Софии Ротару сообщил о трауре в семье певицы

Пара прожила в браке более 40 лет. О трагическом событии рассказал близкий друг семьи в комментарии для издания "Собеседник".
iReactor 10:02
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
РИА Новости 10:25
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv вчера в 09:56
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой

РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
РЕН ТВ 06:18
Киберспорт

Начался закрытый бета-тест Valorant

Cyber.sports.ru 08:14
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Российская газета 10:47
Общество

Бизнес в Екатеринбурге начал увольнять сотрудников

В сети «Галамарт» сократили половину офисного персонала и начали увольнять работников торгового зала.
РБК Екатеринбург 06:57
Общество

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки, заявил в ходе совещания с президентом РФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
РИА Новости 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное