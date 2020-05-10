Общество

ForbesForbesСеть кинотеатров миллиардера Мамута накопила долги перед киностудиями

«Заморожены все проекты»: продюсер Роднянский и миллиардер Мамут о перевороте в кино из-за пандемии Прокат «Вторжения» и «Льда 2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, заявил РБК продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.
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Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.
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