Общество
ForbesСеть кинотеатров миллиардера Мамута накопила долги перед киностудиями
«Заморожены все проекты»: продюсер Роднянский и миллиардер Мамут о перевороте в кино из-за пандемии Прокат «Вторжения» и «Льда 2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, заявил РБК продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.
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Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.РБК03:00
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