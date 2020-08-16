Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

На конец 2019 г. под управлением компании находилось более 800 офисов по всему миру. В начале прошлого года она объявила о планах выйти на биржу и привлечь на свое развитие около $3 млрд от продажи акций и $6 млрд от банков. На тот момент капитализация компании оценивалась в $47 млрд.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

РИА Новости03:28
Компания

WeWork продаст свои московские офисы

Компания04:40
Строительная Газета

Популярная сеть коворкингов решила продать свои офисы в Москве

Строительная Газета04:29
Forbes

WeWork решила продать свои коворкинги в Москве

Forbes03:35
CRE.RU

WeWork ищет франчайзи

CRE.RU04:48
Sostav.ru

«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork продает офисы в России

Sostav.ru03:10
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

Ведомостивчера в 16:50

Роскосмос изготовит еще три спутника связи «Гонец-М»

Еще три спутника низкоорбитальной связи «Гонец-М»планируется произвести до конца следующего года, сообщается в газете компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) «Сибирский Спутник».
ТК Звезда02:32

В Петербурге нашли тело бывшего чиновника Смольного

Санкт-Петербург, 17 августа 2020, 10:38 — REGNUM В одном из спальных районов Петербурга утром в понедельник, 17 августа, найдено тело 54-летнего мужчины, которые ранее работал главой аппарата бывшего вице-губернатора Михаила Мокрецова.
REGNUM03:38
9