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Ведомости
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

На конец 2019 г. под управлением компании находилось более 800 офисов по всему миру. В начале прошлого года она объявила о планах выйти на биржу и привлечь на свое развитие около $3 млрд от продажи акций и $6 млрд от банков. На тот момент капитализация компании оценивалась в $47 млрд.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Недвижимость.RU

WeWork продает коворкинги в Москве, но из России не уходит

Недвижимость.RU04:32
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

РИА Новости03:28
Forbes

WeWork решила продать свои коворкинги в Москве

Forbes03:35
Строительная Газета

Популярная сеть коворкингов решила продать свои офисы в Москве

Строительная Газета04:29
Sostav.ru

«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork продает офисы в России

Sostav.ru03:10
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

Ведомостивчера в 16:50

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Американские ученые из Центра полярных и климатических исследований и Школы наук о Земле при Государственном университете Огайо установили, что таяние ледников в Гренландии фактически уже прошло точку невозврата.
МонаВиста14 августа в 14:37
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Ученые смогли «поймать» отражение луча лазера от рефлектора лунного аппарата LRO

Следующим этапом исследования авторы видят сравнение этого отраженного света со светом лазеров, отраженным от рефлекторов, оставленных на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон» НАСА в 60-70-е гг. 20-го столетия.
AstroNews.ruвчера в 10:33