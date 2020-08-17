Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

Международная сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России: компания ведет переговоры о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве, сообщила газета "Ведомости". WeWork основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Арендатор.ру

Офисы WeWork в Москве ищут покупателей

Арендатор.ру06:06
Компания

WeWork продаст свои московские офисы

Компания04:40
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

Ведомостивчера в 16:50
Forbes

WeWork решила продать свои коворкинги в Москве

Forbes03:35
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

РИА Новости03:28
Sostav.ru

«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork продает офисы в России

Sostav.ru03:10
Строительная Газета

Популярная сеть коворкингов решила продать свои офисы в Москве

Строительная Газета04:29

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
254

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
551

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Веснавчера в 22:32