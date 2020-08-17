Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы
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Международная сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России: компания ведет переговоры о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве, сообщила газета "Ведомости". WeWork основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви.В источнике
С чего всё началось
Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве
WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
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