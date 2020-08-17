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РИА Новости
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

Международная сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России: компания ведет переговоры о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве, сообщила газета "Ведомости". WeWork основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Арендатор.ру

Офисы WeWork в Москве ищут покупателей

Арендатор.ру06:06
Компания

WeWork продаст свои московские офисы

Компания04:40
Строительная Газета

Популярная сеть коворкингов решила продать свои офисы в Москве

Строительная Газета04:29
Forbes

WeWork решила продать свои коворкинги в Москве

Forbes03:35
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

РИА Новости03:28
Sostav.ru

«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork продает офисы в России

Sostav.ru03:10
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

Ведомостивчера в 16:50

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

Ведущая Елена Малышева «поклонилась в ноги» коронавирусу

Ведущая программ о здоровье Елена Малышева в эфире Instagram заявила, что COVID-19 надо благодарить за то, что им почти не заражаются дети и смертность у несовершеннолетних от инфекции находится на крайне низком уровне.
Московский Комсомолец12:09

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

В столкновениях экоактивистов с сотрудниками Башкирской содовой компании на горе Куштау в Башкирии пострадали двое полицейских, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
РИА Новости09:36
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Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверы03:49
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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