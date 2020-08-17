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РИА Новости
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

Международная сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России: компания ведет переговоры о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве, сообщила газета "Ведомости". WeWork основана в Нью-Йорке в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Арендатор.ру

Офисы WeWork в Москве ищут покупателей

Арендатор.ру06:06
Компания

WeWork продаст свои московские офисы

Компания04:40
Ведомости

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

Ведомостивчера в 16:50
Forbes

WeWork решила продать свои коворкинги в Москве

Forbes03:35
РИА Новости

Сеть коворкингов WeWork продает свои российские активы

РИА Новости03:28
Sostav.ru

«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork продает офисы в России

Sostav.ru03:10
Строительная Газета

Популярная сеть коворкингов решила продать свои офисы в Москве

Строительная Газета04:29

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Мишустин назвал безобразием проблемы с обустройством погранпереходов

Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели.
Интерфакс - Россия05:02

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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