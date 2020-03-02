Общество

Газета.RuГазета.RuСеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Отмечается, что причиной для закрытия стало то, что "Красный куб" уступил в прибыли онлайн-площадкам и другим магазинам с более современными концепциями.
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с чего всё началось

«Красный куб» закрывает точки

Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru00:22

СМИ сообщили о решении «Красного куба» закрыть магазины

РБК03:46

Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется

Lenta.ru03:11

Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка

Интерфакс02:59

СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков «Красный куб»

РИА Новости04:09

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

Ведомостивчера в 20:33

«Красный куб» закрывает точки

Коммерсантъвчера в 17:52
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Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
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В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

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Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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