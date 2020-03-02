Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.

с чего всё началось

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает свою работу. Компания уже уведомила об этом своих франчайзи-партнеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании к ним и экспертов рынка недвижимости.

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