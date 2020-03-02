Общество

ВедомостиВедомостиСеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает свою работу. Компания уже уведомила об этом своих франчайзи-партнеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании к ним и экспертов рынка недвижимости.
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с чего всё началось

«Красный куб» закрывает точки

Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Сеть магазинов подарков «Красный куб» отрицает уход с рынка

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Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

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«Красный куб» опроверг уход с рынка. Закроются только франчайзинговые магазины

Фонтанка.Ру12:25

«Красный куб» закрывает точки

Коммерсантъвчера в 17:52
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Газета.Ru 13:18
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров

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У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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С чем актриса останется в случае разрыва с любимым. Мария Кожевникова исключила вероятность того, что Евгений Васильев может ей изменять.
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В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

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Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

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Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

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РИА Новости 05:10
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В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
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«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

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