Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.

с чего всё началось

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Отмечается, что причиной для закрытия стало то, что "Красный куб" уступил в прибыли онлайн-площадкам и другим магазинам с более современными концепциями.

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