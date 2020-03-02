Общество
Газета.RuСеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Отмечается, что причиной для закрытия стало то, что "Красный куб" уступил в прибыли онлайн-площадкам и другим магазинам с более современными концепциями.
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с чего всё началось
Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.Коммерсантъвчера в 17:52
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