Общество

Газета.RuГазета.RuСеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Отмечается, что причиной для закрытия стало то, что "Красный куб" уступил в прибыли онлайн-площадкам и другим магазинам с более современными концепциями.
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с чего всё началось

«Красный куб» закрывает точки

Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Сеть магазинов подарков «Красный куб» опровергла уход с рынка

ТАСС10:42

Уход «Красного куба» освободил бы в торговых центрах лучшие места

РИА Новости07:41

«Красный куб» закрывает точки

Коммерсантъвчера в 17:52

Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка

Интерфакс02:59

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru00:22

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

Ведомостивчера в 20:33

СМИ сообщили о решении «Красного куба» закрыть магазины

РБК03:46
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