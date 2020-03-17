Игроки российского рынка продовольственной розницы сформулировали свои предложения, как обеспечить бесперебойную работу ретейла по всей стране при увеличенном спросе в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

С середины прошлой недели розничные продуктовые магазины и онлайн-площадки работают в ситуации повышенного спроса. Наибольшей популярностью у покупателей сейчас пользуются консервы.

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Футбол Мамаев анонсировал переезд в другую страну Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.

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Религия РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.

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