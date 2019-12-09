Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБКвчера в 16:00

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«Дутая проблема»: АЗС обвинили в создании топливного дефицита

News.ru12:27

Владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке

Эхо Москвы00:31

На Дальнем Востоке не хватает зимнего дизеля, его заменяют сурогатом

REGNUMвчера в 21:09

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

РИА Новостивчера в 21:06

Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ruвчера в 17:48

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ruвчера в 16:35

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБКвчера в 16:00
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Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
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Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

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Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020

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Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru 09:41
Политика

Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители

Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 18:25
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Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт 01:59
Кино

Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

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Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

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Общество

Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
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Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети

Актуальные Новости 01:37
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Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.
Московский Комсомолец 18:20
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»

В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
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Мэр Вентспилса считает, что санкции США не повлияют на его жизнь

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс считает, что введенные в его отношении санкции США не окажут влияния на его жизнь.
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Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

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В Австралии создали материал, способный заменить кожу и мускулы

Австралийские ученые разработали особый материал, который имитирует биологические ткани и способен самовосстанавливаться после повреждений.
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В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
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