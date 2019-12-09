Экономика
РИА НовостиСети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
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Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.РБКвчера в 16:00
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Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
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Общество
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске
Политика
Сурков вошел в состав делегации России на встрече в Париже
В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в «нормандском формате», вошел помощник президента Владислав Сурков, передает корреспондент РБК.
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Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж
Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
Происшествия
В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения
Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
Политика
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас» в НХЛ
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Спорт
Депутат Госдумы Драчев заявил, что Россия готова к любым решениям WADA
Владимир Драчев в эксклюзивном комментарии порталу «НьюИнформ» отметил, что решение WADA должно быть реалистичным и ни в коем случае не политическим.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Экономика
В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет
Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Общество
Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.