Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБКвчера в 16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБКвчера в 16:00

На Дальнем Востоке не хватает зимнего дизеля, его заменяют сурогатом

REGNUMвчера в 21:09

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

РИА Новостивчера в 21:06

Владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке

Эхо Москвы00:31

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ruвчера в 16:35

Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ruвчера в 17:48

Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Lenta.ru 03:00
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.
Znak.com 03:06
Происшествия

Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске

RT на русском вчера в 19:10
Политика

Сурков вошел в состав делегации России на встрече в Париже

В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в «нормандском формате», вошел помощник президента Владислав Сурков, передает корреспондент РБК.
РБК 03:25
Наука

Испытывая стресс, растения «кричат»

Недавно специалисты из Тель-Авивского университета впервые записали звуки, которое издаёт растение, переживающее стресс.
Вести.Наука 06 декабря в 08:56
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж

Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
ТАСС 01:58
Происшествия

В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
Российская газета 03:38
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Хоккей

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас» в НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Lenta.ru 03:13
Спорт

Депутат Госдумы Драчев заявил, что Россия готова к любым решениям WADA

Владимир Драчев в эксклюзивном комментарии порталу «НьюИнформ» отметил, что решение WADA должно быть реалистичным и ни в коем случае не политическим.
NewInform 03:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru вчера в 09:36
Экономика

В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет

Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 02:03
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
RT на русском 00:44
Футбол

Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Давыдов.Индекс вчера в 07:57
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Общество

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Известия 02:00
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