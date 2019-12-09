Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБКвчера в 16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБКвчера в 16:00

На Дальнем Востоке не хватает зимнего дизеля, его заменяют сурогатом

REGNUMвчера в 21:09

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

РИА Новостивчера в 21:06

Владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке

Эхо Москвы00:31

Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ruвчера в 17:48

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ruвчера в 16:35

Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Lenta.ru 01:58
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

В Берёзовском стая собак напала на 11-летнего мальчика

Телеканал ОТВ 01:26
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Французский источник Bloomberg указывает, что во время встречи Зеленский может расчитывать, что во время саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут придерживаться единой позиции: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.
Ведомости 02:41
Происшествия

Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
РИА Новости 01:09
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Футбол

Фанаты «Спартака» покинули матч с «Ростовом» в середине игры

Rostov gazeta вчера в 13:57
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
РБК вчера в 22:01
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Фигурное катание

Коньком трубу с водой пробил Евгений Плющенко во время выступления

Фигурист совершил неудачный прыжок во время ледового шоу в румынском городе Клуже.
Privet-Rostov.ru 01:43
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН 07 декабря в 12:26
Происшествия

СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Известия вчера в 19:39
Общество

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
РБК 02:30
Общество

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий 02:10
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН вчера в 04:31
Кино

«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат

Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Газета.Ru 02:25
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru 07 декабря в 19:11
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Политика

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
РИА Новости 02:11
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
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