Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.

с чего всё началось

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

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