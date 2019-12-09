Экономика
РИА НовостиСети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
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Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.РБКвчера в 16:00
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Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
В Берёзовском стая собак напала на 11-летнего мальчика
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»
Французский источник Bloomberg указывает, что во время встречи Зеленский может расчитывать, что во время саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут придерживаться единой позиции: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.
Происшествия
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Футбол
Фанаты «Спартака» покинули матч с «Ростовом» в середине игры
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
Общество
Православные христиане празднуют Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Фигурное катание
Коньком трубу с водой пробил Евгений Плющенко во время выступления
Фигурист совершил неудачный прыжок во время ледового шоу в румынском городе Клуже.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Общество
«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»
«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
Общество
Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Кино
«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат
Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Политика
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.