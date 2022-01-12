Lenta.ruСети X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты до 10%Как передает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на X5 Group ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и будут действовать уже с 12 января.Online47.ruВ "Магните" отметили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов.ТАССВ «Ашане» сообщили, что сейчас применяют минимальную наценку на ряд базовых продуктов, а некоторые товары продают дешевле закупочной стоимости.Коммерсантъ«Власти получают хорошую возможность минимизировать цены на самый доступный товар для самых уязвимых категорий граждан, а ритейлеры — дополнительный трафик»,— рассуждает он.КоммерсантъЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Konkurent.ruПодробнее о событии«Ъ»: крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты не более чем на 10%ТАСС20:00Сети X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты до 10%Lenta.ru20:30«Коммерсант»: крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты не более чем на 10%Телеканал 360°20:08«Ъ»: крупные розничные сети предложили ограничить наценку на базовые продукты до 10%Online47.ru20:41«Игра на опережение». Крупные торговые сети предупредили ФАСKonkurent.ru20:00Ритейлеры обещают не увеличивать свой процент по базовым продуктамКоммерсантъ17:15Показать ещёОценить10Поделиться