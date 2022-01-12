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Сети X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты до 10%

Как передает издание "Коммерсантъ
" со ссылкой на X5 Group ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и будут действовать уже с 12 января.
Online47.ru
В "Магните" отметили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов.
ТАСС
В «Ашане» сообщили, что сейчас применяют минимальную наценку на ряд базовых продуктов, а некоторые товары продают дешевле закупочной стоимости.
Коммерсантъ
«Власти получают хорошую возможность минимизировать цены на самый доступный товар для самых уязвимых категорий граждан, а ритейлеры — дополнительный трафик»,— рассуждает он.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Ъ»: крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты не более чем на 10%
ТАСС20:00
Сети X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты до 10%
Lenta.ru20:30
«Коммерсант»: крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты не более чем на 10%
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«Ъ»: крупные розничные сети предложили ограничить наценку на базовые продукты до 10%
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«Игра на опережение». Крупные торговые сети предупредили ФАС
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