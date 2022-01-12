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Сети X5 Retail Group и «Магнит» предложили ФАС снизить наценку на базовые продукты до 10%

X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценки на базовые продукты не более чем на 10%.
Коммерсантъ
«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%.
RT на русском
В «Магните» газете заявили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.
Forbes
По заявлению пресс-службы торговой сети «Магнит», после согласования с ФАС ограничение наценки на ряд товаров будет действовать в течение всего 2022 года.
RT на русском

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