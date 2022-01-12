«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%.
В «Магните» газете заявили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.
Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает корреспондент РИА Новости.
Группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.
Прохор Шаляпин опубликовал трогательные стихи, которые посвятил скончавшейся жене Стоит сказать, что многие сомневаются в искренности скорби Прохора Шаляпина, поскольку после вдовцу может достаться многомиллионное состояние скончавшейся супруги.