Политика
REGNUMАмериканская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
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Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
Общество
Октоберфест отменили из-за коронавируса
Баварский премьер-министр Маркус Зодер заявил, что фестиваль пива в этом году не состоится, так как "риск слишком велик".
РЕН ТВ 03:19
Здоровье
Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19
Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Здоровье
У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса
У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса.
Piter.tv 02:02
Здоровье
Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса
Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
Гаджеты
Xiaomi представила электросамокат по цене недорогого смартфона
Электросамокат является обновленной версией, выпущенной через четыре года после дебюта очень популярного предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.
Профиль 02:02
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
Общество
Работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный
Период оформления больничных листов по самоизоляции для работающих старше 65 лет продлен до 30 апреля.
НИА-Томск 01:52
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Политика
В Госдуме поддержали призыв немецкого депутата к отмене санкций
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о том, что необходимость снятия санкций связана с предотвращением глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 03:18
Общество
В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии
Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Здоровье
Жители Прикамья смогут сами сдать тест на коронавирус
Как указано на сайте "Философии красоты и здоровья", пациенты могут сдать анализы по предварительной записи, как на базе центра, так и на дому.
Новости Перми 02:45
Культура
Историю древнего Херсонеса покажут в сериале
Вести.Севастополь вчера в 13:09
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Энергетика
Минэнерго договорилось с нефтяниками о сокращении добычи нефти
Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти в рамках новой сделки ОПЕК+.
Профиль вчера в 16:23