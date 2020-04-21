Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Экономика Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. 53

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато. 62

Общество Октоберфест отменили из-за коронавируса Баварский премьер-министр Маркус Зодер заявил, что фестиваль пива в этом году не состоится, так как "риск слишком велик". 9

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,2K

Гаджеты Xiaomi представила электросамокат по цене недорогого смартфона Электросамокат является обновленной версией, выпущенной через четыре года после дебюта очень популярного предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 211

Энергетика Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ. 2

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 5

Экономика В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более. 59

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2K

Политика В Госдуме поддержали призыв немецкого депутата к отмене санкций Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о том, что необходимость снятия санкций связана с предотвращением глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.

Политика Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.

Здоровье Жители Прикамья смогут сами сдать тест на коронавирус Как указано на сайте "Философии красоты и здоровья", пациенты могут сдать анализы по предварительной записи, как на базе центра, так и на дому. 4

Общество В России объяснили рост числа заражений коронавирусом Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. 1K

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 77