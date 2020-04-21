Политика

REGNUMREGNUMАмериканская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

В США начали проверку данных об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Интерфаксвчера в 23:33

СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции

РБК00:33

У Южной Кореи нет данных об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Коммерсантъвчера в 23:33

СМИ: Сеул не считает, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем

РИА Новостивчера в 23:56

Разведка США получила данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Газета.Ru02:47

Лидер КНДР «исчез» из-за проблем с сердечно-сосудистой системой

Комсомольская правдавчера в 22:18

В Южной Корее не отмечают необычной активности в КНДР, говорящей о болезни Ким Чен Ына

ТАСС00:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
53
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
62
Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Lenta.ru 01:49
443
Общество

Октоберфест отменили из-за коронавируса

Баварский премьер-министр Маркус Зодер заявил, что фестиваль пива в этом году не состоится, так как "риск слишком велик".
РЕН ТВ 03:19
9
Здоровье

Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19

Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
189
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,2K
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
441
Здоровье

У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса

У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса.
Piter.tv 02:02
16
Здоровье

Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса

Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
21
Гаджеты

Xiaomi представила электросамокат по цене недорогого смартфона

Электросамокат является обновленной версией, выпущенной через четыре года после дебюта очень популярного предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.
Профиль 02:02
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
3
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
211
Энергетика

Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
2
Общество

Работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный

Период оформления больничных листов по самоизоляции для работающих старше 65 лет продлен до 30 апреля.
НИА-Томск 01:52
2
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
5
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
874
Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
59
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
14
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2K
Политика

В Госдуме поддержали призыв немецкого депутата к отмене санкций

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о том, что необходимость снятия санкций связана с предотвращением глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 03:18
Общество

В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии

Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
2
Политика

Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Здоровье

Жители Прикамья смогут сами сдать тест на коронавирус

Как указано на сайте "Философии красоты и здоровья", пациенты могут сдать анализы по предварительной записи, как на базе центра, так и на дому.
Новости Перми 02:45
4
Культура

Историю древнего Херсонеса покажут в сериале

Вести.Севастополь вчера в 13:09
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
1K
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
157
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
77
Энергетика

Минэнерго договорилось с нефтяниками о сокращении добычи нефти

Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти в рамках новой сделки ОПЕК+.
Профиль вчера в 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное