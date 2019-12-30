Армия и оружие
Piter.tvСеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
В Сеуле выразили надежду на то, что переговоры по данному вопросу между КНДР и США начнутся как можно скорее. Они рассчитывают на значительный прогресс денуклеаризации на Корейском полуострове Ранее Ким Чен Ын заявил, что в 2020 году КНДР покажет миру новое вооружение.
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Ким Чен Ын пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» КНДР
Комсомольская правдавчера в 18:23
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
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Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
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«Даллас» и «Нэшвилл» сыграют в матче «Зимней классики» НХЛ
"Даллас" и "Нэшвилл" в первый день 2020 года сыграют на открытом льду в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Общество
Палау стала первой страной, где запретили солнцезащитные кремы
Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Общество
Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции
Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
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«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»
Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
Политика
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В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
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Глава Apple объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro
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Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
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Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".