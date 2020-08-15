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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19. Ситуация в городе к этому не располагает, сообщил в ходе прямого общения в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, в Севастополе значительного роста заболеваемости не наблюдается.В источнике
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ForPost

Власти ответили на вопрос о новом карантине в Севастополе

ForPost04:54
Коммерсантъ

Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:24
Вести Крым

Детские сады Севастополя не закроют на карантин – Развожаев

Вести Крымвчера в 09:37
Севастополь.ру

Возобновление карантина не планируется — Михаил Развожаев о ситуации с коронавирусом в Севастополе

Севастополь.рувчера в 10:51
BFM.ru

Севастополь не будут закрывать из-за коронавируса

BFM.ruвчера в 10:32
ТАСС

Поддержку бизнеса Севастополя при пандемии продлят на начало 2021 года

ТАССвчера в 10:14
КП - Севастополь

Развожаев: карантин в Севастополе с 15 сентября - это лишь слухи

КП - Севастопольвчера в 11:14

Где в Самарской области выявили 49 больных коронавирусом за сутки

Новые случаи заражения зарегистрированы в Тольятти (26), Самаре (12), Похвистневском районе (3), Новокуйбышевске (2) и по одному в Жигулевске, Похвистнево, Безенчукском, Борском, Исаклинском, Красноярском районах.
Evo-rus.com14 августа в 08:44
52

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
676

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Катасонов объяснил, кто готовит введение цифровых денег

В процессе ответов на вопросы зрителей YouTube-канала информационного агентства «Аврора», доктор экономических наук заявил о том, что, так называемые, «хозяева денег», к коим можно причислить крупнейшие финансовые кланы планеты, контролирующие помимо всего прочего и Федеральную резервную систему США, готовят для себя «запасной аэродром» в виде цифровых денег.
Deita.ru22:20

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить человечность к ее мужу

Оппозиционный кандидат на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская призвала сотрудников СИЗО, в котором содержится ее муж Сергей Тихановский, проявлять к нему человечность и гуманность.
РБК05:43

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
8

Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости03:38