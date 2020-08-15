Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19. Ситуация в городе к этому не располагает, сообщил в ходе прямого общения в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, в Севастополе значительного роста заболеваемости не наблюдается.В источнике
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Возобновление карантина не планируется — Михаил Развожаев о ситуации с коронавирусом в Севастополе
Севастополь.рувчера в 10:51