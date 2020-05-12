Пока не получим официальное заключение о том, что произошло с этими аппаратами, мы не будем их эксплуатировать. Если проблему можно будет устранить здесь на месте, получив другие комплектующие, мы это сделаем. Если нет, то партия будет возвращена на завод.

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В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

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