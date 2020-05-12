Коронавирус
REGNUMВ Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. Об этом 12 мая журналистам заявил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
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Пока не получим официальное заключение о том, что произошло с этими аппаратами, мы не будем их эксплуатировать. Если проблему можно будет устранить здесь на месте, получив другие комплектующие, мы это сделаем. Если нет, то партия будет возвращена на завод.
— Михаил Развожаев, российский политикСевастополь.ру вчера в 14:16
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Севастополь на время проверки не будет использовать аппараты ИВЛ из Екатеринбурга
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Севастополь отказался на время проверки использовать аппараты ИВЛ из Екатеринбурга
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