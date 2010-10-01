Политика

ИА КрыминформИА КрыминформСевастопольский морской порт останется в собственности города

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Президент России Владимир Путин поручил сохранить государственное унитарное предприятие "Севастопольский морской порт" в собственности города-героя.
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Путин дал поручение по судьбе Севастопольского морского порта

Вести.Севастополь07:47

Севастопольский морской порт останется в собственности города

ИА Крыминформ06:24
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