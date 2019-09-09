Футбол

REGNUMREGNUMСборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии

Северная Ирландия — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уиндзор Парк»
40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
43′
48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
59′
68′
Серж Гнабри
68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
83′
85′
Марко Ройс
Эмре Джан
90′+3′
Серж Гнабри
Сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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