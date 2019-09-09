Сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Все про Спорт ру

Финансы РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Политика Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Авто Новый кабриолет Chevrolet Corvette представят 10 октября Сразу после премьеры Chevrolet Corvette нового поколения появилась информация о грядущей открытой версии суперкара.

Авто Автосалон во Франкфурте открывает свои двери Крупнейший в мире автосалон, который пройдет в немецком Франкфурте, обещает в этом году стать одним из самых незабываемых.

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".

Политика Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Политика В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу 9 сентября.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.