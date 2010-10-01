Футбол
ЧемпионатСеверная Ирландия — Германия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уиндзор Парк»
|40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
|43′
|48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
|55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
|59′
|68′
Серж Гнабри
|68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
|70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
|83′
|85′
Марко Ройс
Эмре Джан
|90′+3′
Серж Гнабри
Северная Ирландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикок-Фаррелл
14
Даллас
20
Кэткарт
5
Эванс
3
Льюис
17
Макнейр
8
Дэвис
21
Мадженнис
13
Эванс
22
Лэйвери
18
Уайт
1
Нойер
13
Клостерманн
15
Зюле
5
Та
16
Хальстенберг
10
Брандт
6
Киммих
8
Кроос
7
Хавертц
20
Гнабри
23
Джан
Германия
Расстановка 4‑3‑3
Встреча пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Германия.
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