Армия и оружие
ИА Красная ВеснаКНДР не исключила ввода войск в демилитаризованную зону
Генеральный штаб Корейской Народной Армии (КНА) КНДР рассматривает план ввода войск в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, 16 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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с чего всё началось
КНДР заявила о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Коммерсантъвчера в 17:54
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Альбукерке, США, 16 июня 2020, 10:03 — REGNUM В ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
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В отношении Навального возбудили дело о клевете
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За минувшие сутки в России из больниц выписаны 9767 пациентов после коронавирусной инфекции.
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«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
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Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России
Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
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Четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области
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Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Общество
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
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На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
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Объявлены претенденты на награду Golden Boy
Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
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Друг рассекретил развод Бориса Корчевникова
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В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
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Международный конкурс песни Евровидение озвучил даты проведения музыкального мероприятия в следующем году.
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Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере
Картина, в которой сыграют Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, расскажет о трех успешных женщинах, каждая из которых становится лауреатом престижной премии "Персона года" в номинациях: "Актриса", "Филантроп" и "Спортсменка".
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РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
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Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
По представленным материалам становится заметно, что новый автомобиль будет напоминать последнее поколение кроссовера RAV4.
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Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
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