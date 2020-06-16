с чего всё началось

Генеральный штаб Корейской Народной Армии (КНА) КНДР рассматривает план ввода войск в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, 16 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР не исключила ввода войск в демилитаризованную зону

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Армия и оружие Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.

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