Коронавирус

Вести.RuВести.RuСеверная Корея осуществила новый ракетный пуск

Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала. Этот пуск стал уже четвертым с начала 2020 года, осуществленным КНДР.
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