Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала. Этот пуск стал уже четвертым с начала 2020 года, осуществленным КНДР.

Общество Названо число пациентов Коммунарки На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Киргизии На территории Киргизии в воскресенье, 29 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает "Интерфакс" со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Общество Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.

Общество Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.

Общество В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.

Политика На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.