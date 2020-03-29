Коронавирус

Вести.RuВести.RuСеверная Корея осуществила новый ракетный пуск

Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала. Этот пуск стал уже четвертым с начала 2020 года, осуществленным КНДР.
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Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом

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В США прокомментировали пуски ракет КНДР

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КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

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КНДР провела пуски ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъвчера в 17:53
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В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 10:10
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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в воскресенье, 29 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает "Интерфакс" со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.
Газета.Ru 02:08
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

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RT на русском 27 марта в 08:52
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

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News.ru 27 марта в 10:53
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
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Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
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Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

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РИА Новости вчера в 19:09
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Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

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Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом

Znak.com 00:50
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Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
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Происшествия

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Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.
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Общество

В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина

Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 21:43
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Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
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Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2

Исследователи обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2.
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На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
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Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Известия вчера в 16:42
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