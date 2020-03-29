Коронавирус
Вести.RuСеверная Корея осуществила новый ракетный пуск
Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала. Этот пуск стал уже четвертым с начала 2020 года, осуществленным КНДР.
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Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 23:09
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Путешествия
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Общество
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На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
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Общество
В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
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Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2
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На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
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Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
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Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
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Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
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