Политика
Свободная ПрессаСеверная Корея отказалась садиться за стол переговоров с США
МИД страны отметил, что поведение Южной Кореи, пытающейся организовать такие переговоры, только портит ее отношения с Северной Кореей. Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи уже заявляла, что страна не будет вести переговоры с США.
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Здоровье
Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца
Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика
ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию
Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
РИА Новости 03:19
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Армия и оружие
Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере
Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во время инцидента, произошедшего около 10 лет назад в нейтральном воздушном пространстве.
Discover24 02:23
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Гаджеты
Xiaomi представила свою первую умную дверь
Компания Xiaomi представила свою первую умную дверь, которая получила название Xiaobai Wisdom Gate H1.
iXBT.com 02:25
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС вчера в 09:07
Общество
Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию
Риск завоза бубонной чумы в Россию сводится к нулю, поскольку очаги заболевания расположены далеко, а границы из-за КОВИД-19 все еще закрыты.
Evo-rus.com 01:54
Политика
Представлен новый прокурор Псковской области Иван Грибов
В прокуратуре Псковской области проходит представление нового прокурора региона Ивана Грибова.
Псковская Лента Новостей 03:04
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
В Луганской области разрушили знак «Украина»
В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Наука
Предсказано появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие
Сингапурские исследователи уверены, что в ближайшие 10 лет в мире появится новый коронавирус, который, как и SARS-CoV-2, произойдет из животного мира.
Planet Today 02:50
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
Наука
В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Общество
В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14