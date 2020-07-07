МИД страны отметил, что поведение Южной Кореи, пытающейся организовать такие переговоры, только портит ее отношения с Северной Кореей. Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи уже заявляла, что страна не будет вести переговоры с США.

Северная Корея отказалась садиться за стол переговоров с США

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