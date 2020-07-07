Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСеверная Корея отказалась садиться за стол переговоров с США

МИД страны отметил, что поведение Южной Кореи, пытающейся организовать такие переговоры, только портит ее отношения с Северной Кореей. Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи уже заявляла, что страна не будет вести переговоры с США.
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КНДР отказалась от переговоров с США

Известиявчера в 18:12

В КНДР заявили, что не намерены вести переговоры с США

ТАССвчера в 18:03

Северная Корея отказалась вести переговоры с США

РИА Новостивчера в 17:40

В МИД КНДР подтвердили свой отказ вести переговоры с США

RT на русскомвчера в 17:59

КНДР отказалась вести переговоры с США

Комсомольская правдавчера в 17:49

КНДР подтвердила отказ от прямых переговоров с США

ИА Красная Веснавчера в 18:45

КНДР отказалась вести переговоры с Соединенными Штатами

Газета.Ruвчера в 18:00
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Здоровье

Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца

Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика

ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию

Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
РИА Новости 03:19
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
8
Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Армия и оружие

Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере

Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во время инцидента, произошедшего около 10 лет назад в нейтральном воздушном пространстве.
Discover24 02:23
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Гаджеты

Xiaomi представила свою первую умную дверь

Компания Xiaomi представила свою первую умную дверь, которая получила название Xiaobai Wisdom Gate H1.
iXBT.com 02:25
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
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Происшествия

Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС вчера в 09:07
1
Общество

Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию

Риск завоза бубонной чумы в Россию сводится к нулю, поскольку очаги заболевания расположены далеко, а границы из-за КОВИД-19 все еще закрыты.
Evo-rus.com 01:54
29
Политика

Представлен новый прокурор Псковской области Иван Грибов

В прокуратуре Псковской области проходит представление нового прокурора региона Ивана Грибова.
Псковская Лента Новостей 03:04
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,8K
Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Наука

Предсказано появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

Сингапурские исследователи уверены, что в ближайшие 10 лет в мире появится новый коронавирус, который, как и SARS-CoV-2, произойдет из животного мира.
Planet Today 02:50
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
331
Политика

Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
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Наука

В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею

В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
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Футбол

«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд

Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
2
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Общество

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
86
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
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