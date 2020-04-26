Общество
Lenta.ruСеверная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Государственное радио КНДР на фоне слухов о болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына сообщило о его активной деятельности, передает южнокорейское агентство Ренхап.РИА Новостивчера в 19:05
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
В Тамбовской области выявлено еще 56 случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 399 человек, сообщили 26 апреля в оперативном штабе региона.
Kursk.com 03:34
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19, Об этом заявил врио губернатора округа Юрий Бездудный.
RT на русском 04:09
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
Чтобы официально начать передвигаться по городу, нужно заполнить заявление, форма которого размещена на вышеуказанном сайте, это нужно сделать заранее, перед поездкой, — подчеркнул Рустем Хайдаров.
Kursk.com вчера в 08:05
Экономика
Американский доллар может потерять статус мировой валюты
Как сообщают, на звание новой мировой валюты могут претендовать деньги сразу нескольких стран мира - Японии, Великобритании, Европейского Союза и Китая.
Что происходит 02:27
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
Авто
Найден поддержанный автомобиль, не теряющий в цене 50 лет
Журналисты провели мониторинг цен на классический Porsche 911 первого поколения и оказалось, что данная модель практически не обесценилась за 50 лет.
32CARS.ru 03:51
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
У врачей горбольницы и скорой помощи в Улан-Удэ выявили коронавирус
Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в городской больнице Улан-Удэ, среди заразившихся есть и врачи скорой помощи, сообщает в воскресенье пресс-служба Минздрава Республики Бурятия.
ТАСС 01:16
Общество
В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса
Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 24 апреля в 08:59
Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36