Государственное радио КНДР на фоне слухов о болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына сообщило о его активной деятельности, передает южнокорейское агентство Ренхап.

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Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает РИА Новости.

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