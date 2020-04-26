Общество

ТАССТАСССМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.
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СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

ТАСС22:52

Государственное радио КНДР рассказало, чем занимается Ким Чен Ын

Вести.Ru20:50

Государственные СМИ КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Газета.Ru19:27

СМИ КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Московский Комсомолец19:33

Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен

Комсомольская правда19:31

В Северной Корее сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Известия20:24

В Северной Корее рассказали об активности Ким Чен Ына

РИА Новости19:05
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

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Общество

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МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
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Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

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Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

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США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20

25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста 08:03
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Общество

ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет

Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.
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Политика

Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
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Защитник «Авангарда» Мартынов перейдёт в «Металлург»

ГЛАС.RU 05:07
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

РБК 17:22
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Армия и оружие

Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

ИА Красная Весна 16:44
Происшествия

В Красноярске полиция задержала участников митинга против самоизоляции

В Красноярске в пятницу, 24 апреля, сотрудники полиции задержали не менее четырех участников митинга против общей самоизоляции и других ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Znak.com вчера в 02:29
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Происшествия

95 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:39
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Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии

Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя, — цитирует эксперта РИА Новости.
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Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
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Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
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Гаджеты

Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

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Актуальные Новости 14:45
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Общество

В США за сутки умерли почти две тысячи зараженных коронавирусом

Около двух тысяч зараженных коронавирусом нового типа скончались за сутки в Соединенных Штатах.
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Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники без пропуска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.
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Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
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Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

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Еще 44 человека заболели коронавирусом в Самарской области

Сегодня, 24 апреля, в Самарской области выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна вчера в 03:46
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
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Общество

В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста

Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:56
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Общество

Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
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Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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