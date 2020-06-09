Политика
КоммерсантъКНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, это — первый шаг к полному отключению всех средств связи с Сеулом (перевод по Reuters).
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Северная Корея «полностью» закроет линию межкорейской связи в полдень
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:12
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия
Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
Интерфакс 01:52
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 06 июня в 21:02
Общество
TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США
Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
ТАСС вчера в 18:41
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Политика
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Общество
Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа
По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва вчера в 07:26
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Финансы
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Китай — второй крупнейший иностранный кредитор США — решил не дожидаться девальвации и активно распродает американские долговые бумаги.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:30
Общество
В Омской области подтверждено 58 новых случаев коронавируса
В Омской области зафиксировали ещё 58 случаев коронавируса. С момента начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 1776 жителей.
АиФ Омск вчера в 01:40
Происшествия
Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих
Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих.
Lenta.ru 01:52
Футбол
«Убийца достал тесак и пырнул в сердце 17-летнего парня». Погром на Манежке 18 лет назад
9 июня 2002 года разъяренная толпа устроила беспорядки в центре Москвы после просмотра матча чемпионата мира Япония — Россия (1:0) Чемпионат мира-2002.
Спорт-Экспресс 02:00
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
РБК вчера в 23:33
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Путешествия
Туристический сезон внутри страны откроется с 1 июля
В ближайшие недели, добавил зампред правительства, в половине регионов России откроются гостиницы.
Говорит Москва вчера в 05:26
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Политика
Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая.
Известия 01:26
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Здоровье
Фото парковок и поисковые запросы доказывают, что COVID-19 появился в Ухане еще в августе
Спутниковые снимки в китайском Ухане доказывают, что коронавирус начал распространяться еще в августе 2019 года.
Вести.Ru 02:05
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Экономика
В России для пенсионеров готовят две новые льготы
Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс вчера в 22:24