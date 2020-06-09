Политика

Lenta.ruLenta.ruСеверная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Пхеньяну больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, так как действия властей Сеула привели «межкорейские отношения к конечной точке».
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