Политика
Lenta.ruСеверная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Пхеньяну больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, так как действия властей Сеула привели «межкорейские отношения к конечной точке».
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Общество
Собянин: рестораны и кафе откроются в Москве в два этапа
Рестораны и кафе откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в своем блоге.
РИА Новости 07:39
Здоровье
Замглавы Минздрава РФ прибыл в Забайкалье
Замглавы Минздрава РФ сразу после приезда рассказал, что задача федеральных чиновников - помочь забайкальским коллегам.
ФедералПресс 04:26
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости 20:10
Общество
Что строго запрещено делать 9 июня, в день Феодоры
Сегодня православные верующие почитают память великомученицы Феодоры. По народным поверьям, уборка в этот день может навлечь беду в дом.
Московский Комсомолец 21:45
Экономика
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
Происшествия
Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения
Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
Lenta.ru 14:45
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Армия и оружие
Корабли эстонских ВМС примут участие в учениях НАТО
Корабли ВМС Эстонии примут участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые стартуют 7 июня в юго-западной части Балтийского моря, вблизи побережья Германии и Дании.
RT на русском вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".
Комсомольская правда 18:42
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой 07:02
Общество
Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Происшествия
В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока
В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru 20:42
Общество
На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19
Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:17
Общество
В Кузбассе парки аттракционов и МФЦ возобновят работу в штатном режиме с 15 июня
Парки и МФЦ могут возобновить работу в штатном режиме с 15 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале главы региона.
ТАСС 11:50
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Жириновский предложил США полицейскую вертикаль
Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
REGNUM 07:11
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Общество
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
The GEEK 12:30
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20