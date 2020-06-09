Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Пхеньяну больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, так как действия властей Сеула привели «межкорейские отношения к конечной точке».

Общество Собянин: рестораны и кафе откроются в Москве в два этапа Рестораны и кафе откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в своем блоге. 22

Здоровье Замглавы Минздрава РФ прибыл в Забайкалье Замглавы Минздрава РФ сразу после приезда рассказал, что задача федеральных чиновников - помочь забайкальским коллегам. 2

Здоровье Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина. 1

Общество Что строго запрещено делать 9 июня, в день Феодоры Сегодня православные верующие почитают память великомученицы Феодоры. По народным поверьям, уборка в этот день может навлечь беду в дом.

Экономика Отдых в России может подорожать на 30% Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. 17

Происшествия Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений. 9

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Армия и оружие Корабли эстонских ВМС примут участие в учениях НАТО Корабли ВМС Эстонии примут участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые стартуют 7 июня в юго-западной части Балтийского моря, вблизи побережья Германии и Дании. 19

Шоу-бизнес Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".

Общество Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 87

Происшествия В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Общество На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19 Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.

Экономика В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России» ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».

Политика Жириновский предложил США полицейскую вертикаль Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль. 1

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 129

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 503