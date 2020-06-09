Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, это первый шаг к полному отключению всех средств связи с Сеулом (перевод по Reuters).

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

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