Политика
КоммерсантъКНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, это первый шаг к полному отключению всех средств связи с Сеулом (перевод по Reuters).
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Северная Корея «полностью» закроет линию межкорейской связи в полдень
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:12
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:07, Ашберн
Армия и оружие
Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США
Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
Piter.tv вчера в 08:09
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария в своем Инстаграме отреагировала на аварию с участием отца.
Вести Подмосковья 02:27
Общество
Цифры удивляют: в Самаре всего 46 новых зараженных коронавирусом
За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировали 46 новых пациентов с COVID-19. Это один из самых маленьких показателей июня.
ГТРК Самара 03:30
Футбол
Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Политика
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
Здоровье
Еще 220 человек в Воронежской области заболели коронавирусом
За прошедшие сутки в Воронежской области выявили еще 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:11
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва вчера в 09:07
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же сильные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 03:44
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Общество
За сутки в России выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
Всего за время пандемии в РФ было выявлено 485 253 случаев коронавирусной инфекции, показатель прироста за сегодняшний день составил 1,8 процента, что несколько ниже вчерашней цифры, представлявшей собой 1,9 процента.
Территория новостей 04:03
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 06:50
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Наука
Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Происшествия
С начала года Ефремова 10 раз привлекали за нарушение ПДД
По данным источника в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Московский Комсомолец 03:58
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Экономика
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
Моя Москва.онлайн 07 июня в 10:39
Армия и оружие
ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР
REGNUM вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Московский Комсомолец 03:47
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00